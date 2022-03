Op de werkvloer bij Leandra: ‘Kinderen bouwen hier mooie vriendschappen op’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag Pedagogisch medewerker Leandra van den Kieboom.

Eigenlijk was op jonge leeftijd al duidelijk dat Leandra later iets met kinderen zou gaan doen. Als familie of bekenden haar vroegen om op hun kleine te passen, zei ze steevast JA! Inmiddels werkt ze al heel wat jaren in de kinderopvang. Bij Kibeo, die buitenschoolse en dagopvang biedt aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar, combineert ze de functie van pedagogisch medewerker met die van vestigingsmanager.

Waarom heb je specifiek voor dit beroep gekozen?

Ik ben dol op kinderen en ben van nature zorgzaam. Dus koos ik in eerste instantie voor de opleiding MBO SPW. Tijdens het stagelopen werd duidelijk dat de kinderopvang mij het meest trok. Hoewel ik met dat diploma op zak al aan het werk kon, besloot ik mijn kennis verder te verdiepen. Een aantal jaren later rondde ik mijn studie HBO SPH succesvol af. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Het werken met kinderen is heerlijk. Ze zijn puur en onbevangen. Ieder kind is anders en om van dichtbij te mogen zien hoe zij zich ontwikkelen en daar een bijdrage aan te leveren, maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

Welke eigenschappen moet je hebben of wat moet je kunnen voor dit vak?

De eerste voorwaarde is dat je hart bij kinderen ligt. Daarnaast moet je je kunnen inleven; in de ouders, maar vooral in de kinderen zelf. De allerkleinsten kunnen zich verbaal nog niet goed uiten. Dus wanneer een kind extra aandacht nodig heeft, moet je die signalen herkennen. Voelsprieten hebben als het ware... Noodzakelijk is ook dat je kennis hebt van hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe je daarop kunt inspelen. De kinderen van 0 tot 4 jaar zullen uiteindelijk naar het basisonderwijs gaan. Onze taak is het om hen spelenderwijs het nodige mee te geven, zodat ze sociaal-emotioneel en cognitief klaar zijn voor die grote stap.

Hoe ziet jouw dag er ongeveer uit?

Geen dag is hetzelfde, wel is er een duidelijke structuur. Als je om 07.30 uur start, leg je alvast het speelgoed klaar. Vervolgens druppelen de kinderen en hun ouders of begeleiders binnen, met wie een korte overdracht plaatsvindt. Daarna gaan de kinderen lekker vrij spelen. Als je collega binnenkomt -meestal tussen 08.00 en 08.30 uur- splitsen de groepen zich. We hebben een groep van 0-2 jaar, een groep van 2-4 jaar, een peutergroep en een BSO-groep. Rond 09.00 uur wordt er opgeruimd, waarna een kring wordt gevormd en we het Goedemorgen-lied zingen. Samen liedjes zingen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Er wordt gezamenlijk gegeten en zo mogelijk gaan we één of twee keer per dag naar buiten. Bij de baby’s volgen we het ritme van het kind. De peuters bieden we allerlei activiteiten aan. Vaak volgens een bepaald thema, waarbij Puk, onze handpop, een grote rol speelt. Alle kinderen zijn dol op Puk…

Wat vind je het allermooiste aan dit vak en wat vind je lastig?

Ik geniet wanneer ik de kinderen zie genieten. Een schaterlach, een kroel… Hen te geven wat ze nodig hebben, schept zoveel voldoening. Soms huilen kinderen als hun ouders afscheid nemen, die dat natuurlijk moeilijk vinden om te zien. Wij houden hen dan op de hoogte via de ouder-app met een berichtje of een foto van hun kind dat even later weer blij rondloopt. Daartegenover staat dat kinderen soms huilen als ze weer opgehaald worden. Zo leuk vinden ze het hier. Hier groeien vriendschappen. Zelfs kindjes van anderhalf jaar, die amper kunnen praten, beginnen te stralen als ze de anderen uit hun groep herkennen. Prachtig om te zien. En wat ik lastig vind? Wij proberen ieder kind het maximale te bieden. Het is zaak de balans te bewaken tussen wat je wil en wat mogelijk is. Dat is soms best een puzzel.

Wat vind jij belangrijk om je werk goed te kunnen doen?

Dat ik in een fijne organisatie werk met collega’s en medewerkers waar ik op kan rekenen. Daarom heb ik voor Kibeo gekozen. Het is een grote organisatie met een kleinschalig karakter die oog heeft voor haar personeel. Zo zijn er allerlei opleidingsmogelijkheden. Ze zorgen voor prachtige materialen die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. De ruimtes waarin de kinderen worden opgevangen zijn gezellig, prettig en licht. Contacten met externe partners, zoals basisscholen en Centrum voor Jeugd en Gezin zijn goed. Bovendien is de onderlinge collegialiteit groot, waardoor we graag voor elkaar invallen als dat nodig is, ook op andere vestigingen. Maar dat zal een stuk minder worden met de komst van nieuwe collega’s. Hen wacht een mooie werkplek en een warm welkom!

Naam:

Leandra van den Kieboom

Leeftijd:

35 jaar

Woont in:

Steenbergen, waar ze samen met partner Kees en dochter Vive (3 jaar) een gezin vormt

Opleiding:

HBO SPH (sociaal pedagogische hulpverlening)

Functie en bedrijf:

Pedagogisch medewerker/vestigingsmanager bij kinderopvang Kibeo

Hobby’s:

haar werk, shoppen (vooral voor dochter Vive), leuke dingen doen met het gezin en vrienden, vakantie vieren.