De bouw van 5Tracks naast het station: ‘Dit plan geeft het gebied echt een economische impuls’

BREDA - Niet één, niet twee, maar drie grote kranen staan er op het bouwterrein van 5Tracks. Op het terrein aan de westkant van het station, ingesloten door de Stationslaan, het spoor en de rechtbank, wordt het grote project in één keer gebouwd. In 29 maanden wordt het braakliggende terrein omgetoverd tot hét nieuwe, zakelijke, internationaal georiënteerde gebied van Breda.

5Tracks is een heel divers plan, legt Roderick van Houwelingen van Synchroon uit. “We hebben al bij de eerste opzet van dit plan gekozen voor een plan met gestapelde functies. In plaats van één toren wonen en één toren werken, worden alle functies in de drie gebouwen gecombineerd. Het grootste voordeel daarvan is dat het gebouw altijd aan staat. Op ieder moment van de dag is er levendigheid in alle gebouwen. En door alles samen te brengen, creëer je ook verbinding tussen de functies.”

In het plan zitten 168 woningen die gekocht zijn door investeerder Heimstade die ze zal gaan verhuren. Ook komt er een hotel met 174 kamers van InterCityHotel. De kantoren zijn samen zo’n 15.000 m2, en het hele project beslaat 50.000 m2. “De economische impuls die dit plan aan het gebied gaat geven, is echt groot”, legt Houwelingen uit. Wat voor bedrijven zich precies gaan vestigen in de ‘plinten’ van het plan is nog niet bekend, maar Houwelingen ziet veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van internationaliteit, gaming en toegepaste technologie en creativiteit.

Tekst gaat verder onder de foto



Roderick van Houwelingen

Spoorgebied

5tracks verwijst naar de ‘tracks’ van het spoor. De naam verwijst dan ook naar de spoorzone waarin het project ligt. Oorspronkelijk hadden de drie gebouwen waaruit het plan bestaat de namen Downtown, Midtown en Uptown. Maar die namen zijn veranderd om beter binnen het spoorgebied te passen, namelijk Platform 1, 2 en 3. “Het plan is ooit opgezet op een manier dat het faseerbaar gebouwd kon worden. Maar in plaats daarvan trekken we alles in 1 keer op, legt Patrick Gijzen, J.P. van Eesteren, uit. “Wij zijn gespecialiseerd in multidisciplinair complexen, in stedelijke gebieden. En dat is precies wat 5tracks is. Dit past perfect bij ons DNA.”

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn er drie grote bouwkranen op het terrein geplaatst. Ook is de Stationslaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en rijden fietsers er nu op de rijbaan. “Dat is een forse maatregel, die natuurlijk invloed heeft op de mensen die nu voor een langere periode om moeten rijden. Maar ik ben heel blij met die keuze, omdat het een keuze is waarbij veiligheid op 1 staat. En overal waar gebouwd wordt, is overlast. Dat is onvermijdelijk. Maar we doen er wel alles aan om het tot een minimum te beperken. Dat doen we onder andere door de omwonden goed te informeren. Maar ook door efficiënt te bouwen. In 29 maanden wordt het hele project neergezet. Dat is voor een project met deze schaal écht snel.”

5Tracks wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2023. De verwachting is dat in januari 2024 de eerste bedrijven in het pand trekken, en dat het park rondom de gebouwen in het eerste kwartaal van 2024 wordt aangelegd. En dan is de transformatie van de Stationslaan een feit.