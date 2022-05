Zes genomineerde vrouwen Aithra Award 2022 bekend

BREDA - De zes vrouwen die genomineerd zijn voor een Aithra Award 2022 zijn bekend. Op 25 juni worden de awards voor de achtste keer uitgereikt aan vrouwelijke professionals die opvallen vanwege hun talent en/of succesvol ondernemerschap. De uitreikingen zullen plaatsvinden in Breepark.

Op 25 juni reikt Aithra voor de achtste keer de Aithra Award en de Aithra Belofte Award uit aan vrouwelijke professionals die opvallen vanwege hun talent of succesvol ondernemerschap. Uit de meer dan 110 genomineerde kandidaten zijn 12 dames geselecteerd. Zij stonden donderdag 19 mei op de stip in het NAC-stadion om een pitch te geven.

“Allen pakten het moment om de jury te overtuigen van hun succesverhalen, hun passie en waar zij voor staan”, aldus de organisatie. “Een pittige klus voor de jury, bestaande uit Joyce van den Noort (belofte award winnares 2014), Marjolijn van Alphen en Muriel van Beurden. Bij alle genomineerden straalde de passie en enthousiasme voor hun bedrijf of baan ervan af. Voor de laatste drie kandidaten zoeken we dan dat extra stapje meer; maatschappelijk, uitdagend of uniek. We denken dat we die zeker hebben gevonden.”

De zes genomineerden Genomineerd voor de Aithra Belofte Award 2022:

• Carlijn Kloet Breda Maakt Mij Blij

• Kim Honcoop Kim & Mieke

• Neeltje Treffers PuurZorg



Genomineerd voor Aithra Award 2022:

• Eva Koedoot Dynamico

• Ingrid Wolf Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

• Lisette Jacobs Lamb Weston



De komende weken gaat de jury met ambassadeur Cees Meeuwis op bedrijfsbezoek bij de finalisten om te bepalen welke kandidaat het verdient om de prijs in ontvangst te mogen nemen.

Tijdens een feestelijke avond op 25 juni in Breepark zullen de awards worden uitgereikt aan de winnaressen. De presentatie is die avond in handen van Niels Houtepen met als speciale gasten Hélene Hendriks en burgemeester Paul Depla, ook ambassadeur van Aithra.