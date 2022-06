Na drie jaar strijkt de NAC Business Fair weer neer in het Rat Verlegh Stadion

BREDA - Het heeft drie jaar geduurd, maar vandaag is het Rat Verlegh Stadion weer omgetoverd tot de NAC Business Fair. Het hele hoofdgebouw van het stadion staat in het teken van de bruisende beurs voor onder andere sponsoren en businessclubleden.

De fair is een 1-daagse beurs waarbij de NAC sponsoren zich presenteren aan mede businessclubleden. De business fair is ook toegankelijk voor niet sponsoren en is naast een afsluitende netwerkborrel ook voorzien van diverse inspiratiesessies. “U kunt bij verschillende standhouders en sponsoren van NAC een kijkje nemen en netwerken”, laat NAC weten. Ook BredaVandaag is met een stand van de partij.