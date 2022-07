Na twee jaar opent Ritchie Bros. haar hoofdkantoor in Breda

BREDA - De zomer van 2022 gaat de boeken in als de zomer van uitgestelde bruiloften die ingehaald werden en de terugkeer van muziekfestivals. Maar ook in het bedrijfsleven zijn evenementen terug van weggeweest. Zo opende internationaal bedrijf Ritchie Bros. woensdag - na ruim twee jaar uitstel dankzij de Coronacrisis – eindelijk officieel de deuren van haar nieuwe hoofdkantoor in aanwezigheid van burgemeester Paul Depla en personeel.

Breda en Ritchie Bros. zijn geen vreemden. 15 jaar geleden vestigde het bedrijf haar Europese hoofdkantoor in Breda op de Concordiastraat. Daar groeide het bedrijf uit haar voegen en moest op zoek naar een ruimere locatie. Die werd gevonden op de Bijster in Breda. Juist toen Ritchie Bros. het pand wilde betrekken begon de coronacrisis en moesten medewerkers wegens veiligheid thuiswerken. Nu, ruim twee jaar later, vond er dan toch een officiële opening plaats zoals het hoort: met medewerkers en burgemeester Paul Depla die het lint kwam doorknippen met een gigantische schaar.

Voor de gelegenheid overhandigden Carmen Thiede en Jim Kessler, beiden Ritchie Bros. directieleden die voor de gelegenheid overgekomen waren uit Noord-Amerika, een cheque ter waarde van 10.000 euro aan de stichting Vrienden van Amphia. Ivo Vergouwen, bestuurslid van het Amphia, was te voet vanuit het ziekenhuis naar de Bijster gekomen om de cheque in ontvangst te nemen. De donatie wordt ingezet voor diverse projecten die het verblijf van patiënten aangenamer maken.

Ritchie Bros., opgericht in 1958 in Canada, helpt bedrijven over de hele wereld met het kopen, beheren en verkopen van bouwmachines, tractoren, trucks en andere machines. Het is ’s werelds grootste industriële veilinghuis en verkoopt jaarlijks voor ruim 5.5 miljard dollar aan materieel. Daarnaast maken veel bedrijven gebruik van andere diensten van Ritchie Bros., waaronder fleet management software, data intelligence tools en meer. Op het hoofdkantoor in Breda werken ruim 110 medewerkers met zo’n 30 verschillende nationaliteiten die samen de regio Europa, Midden-Oosten, Afrika, Azië en Australië bedienen met o.a. Finance, Marketing, Human resources, IT en meer.