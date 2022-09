Aan de Keukentafel met Theo ten Hagen: ‘Van de tegenslagen ben ik een sterker mens geworden’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Theo ten Hagen van Lumina Learning.

Bij aanvang van het gesprek beschrijft Theo zich desgevraagd als een positief mens en een energiek persoon. Dat blijkt te kloppen: praten met Theo over ondernemerschap is praten met een prettige lawine.

Laten we toch maar eens bij het begin beginnen...

“Ik kom uit een ondernemersgezin. Het ondernemerschap heeft altijd in mij gezeten. Na het VWO en na mijn diensttijd ging ik rechten studeren. Tijdens mijn studie vond ik al dat je niet iets moet kopen, als je geen geld hebt. Dus werd er bijverdiend. Ik zat maanden achter elkaar in Duitsland bij een bedrijf dat Holland promootte en verdiende als een trein. Toen ik mij op enig moment in de universiteitsbibliotheek erop betrapte dat ik alleen met de cijfers van mijn bedrijf bezig was, heb ik vlak voor mijn afstuderen mijn boeken letterlijk in de prullenbak gedonderd”

Dus geen carrière als rechter of advocaat?

“Nee, uiteindelijk niet. Ik ben met twee vrienden een bedrijf begonnen dat producten uit Polen haalde. Dat was totaal onrendabel, maar daar heb ik wel veel van geleerd. En we hebben veel gevloekt en gelachen als we weer eens een vreselijke miskleun maakten: water importeren dat bij aankomst al naar rotte vis stonk. Ga zo maar door. Daarna ben ik voor een automatiseringsclub de verkoop gaan doen. Dat stompte me zodanig af, dat ik op enig moment een baan bij de Stopera in Amsterdam accepteerde: de enige job in loondienstverband die ik ooit heb gehad”

Want toen liep je tegen het ei van Columbus aan?

“Nou , niet helemaal, maar ik zag wel een product waar volgens mij veel meer potentie in zat: reclame op parkeertickets. Bijvoorbeeld bij inlevering van je parkeerticket bij de grote gele M twee hamburgers halen voor de prijs van één. Op het hoogtepunt deden we 100 miljoen tickets per jaar. Ik heb toen veel geld verdiend, deed goede zaken op de beurs en participeerde in een groot project in Costa Rica. Ik dacht wel binnen te zijn. Via mijn vrouw Karolien kwam ik in Breda terecht. We kochten een vervallen villa, die iedere Bredanaar waarschijnlijk kent als de villa Schatjes van de gelijknamige film en restaureerde deze tot wat het nu is.

Klinkt als een succes verhaal!

“Dat was het ook.. tot twee vliegtuigen in New York de Twintowers binnen vlogen. De beurs donderde in elkaar en tot overmaat van ramp bleek het project in Costa Rica een grote farce: het bleek gewoon een luchtbel. Ik stond op het punt om met mijn vrouw en kinderen, de oudste was net 6 jaar, naar Costa Rica te vertrekken, maar het werd de woonkamer van mijn schoonmoeder: we waren echt alles kwijt”.

Dat ontroert je duidelijk nog steeds, zie ik.

“Ja, gek he? Ik weet het niet zeker: komt dat door angst om het nog een keer mee te maken? Komt dat omdat het toen gewoon echt zo’n heftige tijd was, waarbij je het gevoel had alle zekerheid voor je gezin te verliezen? Ik weet het niet. Wel weet ik zeker dat met name Karolien mij er door sleepte. ‘Joop van den Ende is ook een paar keer failliet gegaan, kijk maar eens waar ie nu staat’ zei ze letterlijk. Een privé-faillissement is mij gelukkig bespaard gebleven. Maar ik heb wel de zwarte rand van het ondernemerschap gezien. Daar word je geen slechter mens van: je leert om te gaan met tegenslagen; je leert risico’s beter te managen en je mensenkennis gaat er ook niet op achteruit”.

Mag ik onbeleefd stellen, dat als ik hier nu om me heen kijk, ik weer een gouden rand zie?

“Haha, ja dat mag. Het bloed kroop waar het niet gaan kon en ik ben blijven ondernemen. Zo kon ik participeren in een bedrijf dat zich bezig hield met psychometrische leerinstrumenten. Joh, ik wist aanhankelijk niet eens wat dat was. Dat is nu wel anders...

Vertel, want ik weet het niet...

“Een van de producten is Lumina Spark. Het komt er op neer dat we aan de hand van vragen bij mensen karaktereigenschappen blootleggen en dat uit die eigenschappen gedrag kan worden verklaard. Dat doen we voor bedrijven waarin mensen samen werken, en waar is dat eigenlijk niet: dat kan variëren van medische maatschappen tot advocatenkantoren. Onze grootste klant is Yusen, een transport en overslag bedrijf met wereldwijd 35.000 man. Daar doen we met Lumina Select ook de recruitment, het meten van ontwikkelcompetenties bij sollicitanten. Met Lumina Sales kan je kijken wat verkooppotenties van iemand zijn en we kunnen emotionele intelligentie meten met Lumina Emotion. Je leert niet alleen over jezelf, maar ook hoe je collega’s het beste kan benaderen. Eigenlijk leren we mensen tijdens een sessie een soort taal waardoor ze interne wrijvingen kunnen aanpakken. Na 12 twaalf jaar hebben we inmiddels prachtige referenties van Raden van Bestuur van multinationals, universiteiten en hogescholen, medisch specialisten en advocaten tot de Heren 1 van Hockeyclub Bloemendaal.

En wat zegt Lumina over jouw emotionele competenties?

“Goede vraag.. haha.. maar laat ik het simpel houden. Veerkrachtig en Optimistisch. Ik ben een familiemens en prijs mij gelukkig met een prachtig gezin en idem huwelijk. Ik heb de vrijheid van het ondernemerschap waarbij ik veel van de wereld zie, terwijl ik ontzettend leuk werk doe waarbij voldoende ruimte is voor mijn bourgondische kant: op zijn tijd een biertje, hapje en vooral veel plezier. Ja, de zwarte kant heb ik gezien, maar ik geloof niet dat ik te klagen heb....

De bekende slotvraag: met wie zou je zelf wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Met Mark Rutte. Ik zou hem heel wat opbouwende kritische vragen willen stellen. Vraag me niet waarom, maar bijvoorbeeld zo’n gasdossier in Groningen interesseert mij: hoe kan het dat er evident schade is aangericht en dat er dan zo weinig daadkrachtig wordt gereageerd?”

Naam:

Theo ten Hagen

Leeftijd:

60 jaar

Gezin:

Gehuwd met Karolien, vader van Pascale (25), Martijn (24), Ties (22) en Daphne (20); Hoofd Brokken Verzorging van drie honden en drie katten

Bedrijf:

Eigenaar van Lumina Learning Nederland BV.

Passie:

“Mensen inspireren. Vaak door door te vragen en dingen niet als vanzelfsprekend aan te nemen. En, zoals Youp van t Hek het noemt, het knikkeren voor bejaarden..haha; ja, golfen vind ik erg leuk”.