Dion Malone tekent tweejarig contract bij NAC: Lewis Fiorini op huurbasis over van Manchester City

BREDA - NAC Breda kan rekenen op de diensten van twee nieuwe spelers. Dat maakte de club gisteren bekend. De 31-jarige Dion Malone heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Parel van het Zuiden. De 18-jarige Lewis Fiorini komt voor het seizoen 2020/2021 op huurbasis over van Manchester City.

Dion Malone heeft een contract voor twee jaar getekend bij NAC Breda. De 31-jarige middenvelder komt transfervrij over, nadat zijn contract bij ADO Den Haag was afgelopen. Malone begon aan zijn professionele carrière bij Almere City FC, destijds nog onder de naam FC Omniworld. Na vier seizoenen in het eerste elftal haalde Maurice Steijn de sterke verdediger naar ADO Den Haag. Daar bleef hij vijf seizoenen, waarin hij vijf keer scoorde. Malone beleefde een kort buitenlands avontuur van één seizoen bij FK Qäbälä in Azerbeidzjan. Daar speelde hij 17 competitiewedstrijden en drie kwalificatieduels voor de Europa League. Eind juli 2018 keerde de Middenvelder terug bij ADO Den Haag.

Malone kijkt uit naar de samenwerking. "NAC is een prachtige club, dat is een ding dat zeker is. Daarnaast heb ik natuurlijk een verleden met Maurice Steijn en ik heb hem heel hoog zitten", legt de middenvelder uit. "Ik had meerdere opties, waaronder NAC. Voor mij is nu een goed moment om een besluit te nemen. De optie NAC is nu werkelijkheid."

Lewis Fiorini

Dion Malone is niet de enige nieuwe speler bij NAC. Middenvelder Lewis Fiorini komt voor het seizoen 2020/2021 op huurbasis over van Manchester City. Hij is een middenvelder die zowel in het centrum, als op de flank uit de voeten kan. De 18-jarige Schot werd op vijftienjarige leeftijd voor het eerst geselecteerd voor Schotland onder 16. In drie wedstrijden wist hij driemaal het net te vinden. Vervolgens werd Fiorini ook geselecteerd voor Schotland onder 17 en Schotland onder 19. De middenvelder speelt sinds 2018 bij Manchester City, waar hij deel uitmaakt van de jeugdopleiding. Aankomend seizoen zou Lewis uitkomen voor Manchester City U23.

Maurice Steijn is blij met de komst van de nieuwe spelers. "Met Dion halen we heel veel ervaring in huis. Hij is een multifunctionele speler met heel veel power in zijn spel. ’Lewis is een erg goede en talentvolle speler. We zijn dan ook blij dat hij aankomend seizoen bij ons speelt. Wij hebben hem uitgebreid gescout en gezien waar zijn kwaliteiten liggen."

Delighted to finally be able to announce I have joined @NACnl on a season long loan, let’s go!!! ???? pic.twitter.com/7CkfpRKrdq— Lewis Fiorini (@LewisFiorini) August 20, 2020

Manchester City

NAC heeft al een aantal jaar een samenwerking met de City-group. Deze samenwerking loopt nog een jaar door. Algemeen directeur Mattijs Manders wil hier daarom gebruik van maken. "We hebben inmiddels weer een goede relatie met hen en de samenwerking verloopt op dit moment goed. Dit jaar zullen we proberen de banden weer wat verder aan te halen. In de toekomst zullen we de samenwerking evalueren en aan de hand daarvan handelen."



Lewis Fiorini. - NAC Media