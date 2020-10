NAC-keeper Nick Olij genomineerd voor Beste Keeper van Keuken Kampioen Divisie in eerste periode

BREDA - Nick Olij, de keeper van NAC Breda, is wederom genomineerd voor Beste Keeper van de eerste periode. Daarnaast is NAC-speler Kaj de Rooij genomineerd voor Beste Speler. Stemmen voor hen kan nog tot en met dinsdag 18.00 uur.

De supporters van de Keuken Kampioen Divisie mogen de Beste Speler én Beste Keeper van de eerste periode kiezen. Kaj de Rooij werd genomineerd als Beste Speler van de eerste periode. De Rooij speelt sinds 4 oktober 2020 als aanvaller voor NAC Breda. Hij neemt het op tegen Elías Már Ómarsson (Excelsior Rotterdam), Issa Kallon en Robert Mühren (beiden SC Cambuur).

De Bredase keeper Nick Olij is wederom genomineerd als Beste Keeper van de eerste periode. Vorig jaar werd hij ook al verkozen tot Beste Doelman van de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie. Andere keepers die in aanmerking komen voor de titel 'Beste Keeper' zijn Jay Gorter (Go Ahead Eagles), Sonny Stevens (SC Cambuur) en Stijn van Gassel (Helmond Sport).

De genomineerden zijn gekozen door de aanvoerders en trainers van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. Echter hebben de supporters de beslissende stem in de verkiezing. Stemmen voor je favoriete speler of keeper kan nog tot dinsdag 27 oktober 18.00 uur via de site van de Keuken Kampioen Divisie.