NAC supporters steken spelersgroep hart onder riem met fakkels en vuurwerk

BREDA - De supporters van NAC Breda hebben de spelers vandaag een hart onder de riem gestoken met fakkels en vuurwerk. De Parel van het Zuiden speelt vandaag een wedstrijd tegen De Graafschap.

De Huifakkerstraat vulde zich zondag aan het begin van de avond met een grote groep NAC supporters. Zij staken de spelers van het eerste elftal een hart onder de riem met fakkels en vuurwerk. Ook reden er een aantal supporters op motoren voor de spelersbus uit. Dit alles creëerde een bijzondere sfeer.

NAC speelt vanavond om 20.00 tegen De Graafschap in het Rat Verlegh Stadion. De ploeg moet het zonder Maurice Steijn doen. De trainer is voor één wedstrijd geschorst vanwege de rode kaart die hij in de wedstrijd tegen FC Volendam kreeg. Steijn kreeg de rode kaart vanwege zijn kritiek op scheidsrechter Pol van Boekel. Volgens Steijn werd er bij het vroege doelpunt dat Volendam maakte een overtreding gemaakt op Malone.