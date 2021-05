NAC-spelers krijgen 65.000 euro van dertien sponsors bij promotie via play-offs

BREDA - Als NAC via de play-offs promoveert naar de Eredivisie, dan staat de spelers een grote beloning te wachten. Dertien sponsors van de club hebben namelijk 65.000 euro bij elkaar verzameld om de groep te motiveren. Dat meldt Omroep Brabant.

De Parel van het Zuiden begint vandaag aan de play-offs met een thuiswedstrijd tegen FC Volendam om 16.30 uur. Wint de Bredase ploeg deze wedstrijd, dan mogen zij donderdag op bezoek bij FC Emmen of Willem II. De eventuele finale volgt vervolgens op zondag 23 mei.

Om de spelers van NAC extra te motiveren om deze wedstrijden te winnen, komen dertien sponsors van de club met een beloning. Samen heeft de groep 65.000 euro bij elkaar verzameld, die de spelers krijgen als ze weten te promoveren naar de Eredivisie. “Dit is bedoeld om de spelers een stapje extra te laten doen”, legt Dennis Nouwens namens de groep sponsors uit aan Omroep Brabant. “Omdat wij graag met de club naar de Eredivisie gaan.”

Genomineerde spelers

Het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit er op. Dat betekent dat de gouden schilden weer uitgedeeld gaan worden. NAC is goed vertegenwoordigd in de nominaties. NAC-speler Mounir El Allouchi maakt op basis van een verkregen wildcard (door aanvoerders en trainers) kans op de prijs voor Beste Speler. Daarnaast werd NAC-keeper Nick Olij in de eerste periode verkozen tot beste doelman, waardoor hij nu ook genomineerd is voor Beste Keeper van het seizoen. Stemmen kan tot uiterlijk aanstaande zondag 16 mei 12:00 uur via de website van de Keuken Kampioen Divisie.