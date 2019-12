Vuurwerkvandalisme grootste probleem in wijken: voortaan melden via BuitenBeter-app

BREDA - De BuitenBeter-app is vernieuwd. Vanaf nu kan, naast de gebruikelijk overlast, ook vuurwerkoverlast gemeld worden.

Oud en Nieuw 2020 komt steeds dichterbij. Deze feestdag gaat gepaard met champagne, oliebollen en vuurwerk. Regelmatig brengt vuurwerk ook overlast met zich mee. Om iets te doen tegen deze overlast heeft de gemeente Breda de BuitenBeter-app aangepast. Vanaf nu kan via de app ook vuurwerkoverlast gemeld worden. Daar is een speciale knop voor gecreëerd. Overlast? Meld het via de app. De gemeente Breda en de politie gaan er dan aan de slag.

De app is te downloaden in de Google Play Store of de iTunes App Store.