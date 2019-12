Politie houdt drie verdachten aan voor schietpartij in centrum

BREDA - Het uitgaanscentrum van Breda is afgelopen nacht opgeschrikt door een schietpartij. In de Reigerstraat zijn meerdere personen gewond geraakt met mogelijke schotwonden. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Rond 01.30 uur kwam er een melding binnen over een mogelijk schietincident in het centrum van Breda. In de Reigerstraat werden drie gewonden met mogelijke schotwonden aangetroffen. De drie slachtoffers zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de straat vol horecagelegenheden. Agenten hebben ter plaatse onderzoek uitgevoerd om de toedracht vast te stellen. Ook zijn sporen veiliggesteld. Uitgaanspubliek werd op afstand gehouden. De politie heeft diezelfde nacht nog drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident.