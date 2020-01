Handhaving ook ruim na jaarwisseling druk met vuurwerk: jongen naar Halt gestuurd

BREDA - De jaarwisseling is inmiddels al weer ruim een week geleden, maar de knallen zijn nog niet voorbij. Handhaving controleert dan ook nog steeds dagelijks op het afsteken van vuurwerk in Breda. Zo werd gisteren nog een jongen aangehouden en naar HALT verwezen.

In de buurt van de Lunetstraat knalde het gisteren nog flink. Een minderjarige jongen was er illegaal vuurwerk aan het afsteken. Handhaving ging op die melding af. In eerste instantie had de jongen niet door dat handhaving hem al zag, en ging hij dus door met het afsteken van het illegale vuurwerk. Maar toen hij de dienders zag, nam hij snel de benen.

Die vlucht duurde echter niet lang. Handhaving zette de achtervolging in en hield de minderjarige jongen staande. Een eenheid van de politie heeft de zaak verder afgehandeld. Het vuurwerk is afgevoerd, en de jongen moet zich op een later moment verantwoorden bij bureau Halt.