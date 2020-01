Dronken Fransman (67) ramt zeven geparkeerde auto's in Breda

BREDA - Een dronken Fransman heeft gisterenavond een ravage aangericht op de Plataanstraat. De man (67) ramde er maar liefst geparkeerde zeven auto's.

Het is een bittere pil voor bewoners van de Plataanstraat in Tuinzigt. Terwijl zij nietsvermoedend thuis op de bank zaten, vernielde een dronken Fransman maar liefst zeven auto's in de straat.

De 67-jarige man reed dronken door de straat, en ramde zeven geparkeerde auto's. Politie kwam ter plaatse, en hield de man aan. Op het bureau blies de man 800 UGL, waar 220 de limiet is. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.