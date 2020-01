Man scheldt agenten uit bij verlaten politiebureau en wordt meteen weer opgepakt

BREDA - Een Tilburger in vannacht in korte tijd twee keer aangehouden. Hij moest mee naar het bureau omdat hij vermoedelijk dronken aan het autorijden was. Toen hij een paar uur later het bureau mocht verlaten, schold hij nog snel twee agenten uit. Daarop werd hij onmiddellijk weer aangehouden.

Een 27-jarige Tilburger is vandaag in zeer korte tijd twee keer aangehouden door de politie. Hij werd rond 4.00 uur 's nachts staande gehouden, omdat de politie vermoedde dat hij dronken in een auto reed in Breda. Hij werd meegenomen naar het bureau, en moest een blaastest doen. De Tilburger had weinig zin in die test, en werkte slecht mee.

De man werd drie uur later weer vrijgelaten. Rond 7.00 uur vanochtend mocht hij het bureau verlaten. Maar in plaats van dat de man rustig vertrok, schold hij bij zijn vertrek twee agenten uit. Daarop is hij onmiddellijk weer aangehouden door de agenten. Belediging van agenten is immers strafbaar.