Minderjarige scooterrijder lapt regels aan laars en ontvangt meerdere boetes

BREDA - Een 14-jarige jongen maakte het woensdagavond wel heel bont. Hij ontving meerdere bekeuringen, nadat hij een aantal verkeersregels had overtreden. Zo reed hij zonder rijbewijs op een scooter en droeg hij geen helm.

Een motorrijder van handhaving Breda voerde woensdagavond surveillance uit in Breda West. Toen hij op zijn dienst motor kwam aangereden, zag hij een scooter aankomen rijden in zijn richting. Bij het zien van de motorrijder zette de bestuurder zijn scooter direct uit. Niet vreemd, gezien het feit dat de scooterrijder door een voetgangersgebied reed. Ook zag de handhaver dat de scooter een kentekenplaat van een bromfiets had.

Toen de motorrijder de jongen voor deze twee overtredingen wilde bekeuringen, gaf de scooterrijder aan dat hij geen rijbewijs had. De jongen bleek nog maar veertien jaar te zijn. Politieteam Weerijs kwam ter plaatse om de handhaver te ondersteunen. Zij hebben een bekeuring uitgeschreven aan de jonge bestuurder. Van de handhaver ontving de tiener een bekeuring voor het rijden door een voetgangersgebied. Voor het niet dragen van een helm ontving de jongen een waarschuwing.