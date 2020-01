Auto-inbraken teisteren Breda: ruim 820 inbraken in 2019

BREDA - Er vonden in Breda in 2019 maar liefst 828 auto-inbraken plaats. Daarmee staat de gemeente landelijk op de zevende plek. Dat blijkt uit een analyse van Independer, op basis van politiecijfers. Opvallend is dat van alle 48.899 auto-inbraken die in 2019 plaatsvonden, er meer dan de helft in slechts 15 van de 355 gemeenten waren.

In Breda is de kans op auto-inbraak relatief groot. Dat blijkt uit een analyse van Independer. Slechts in zes andere Nederlandse gemeenten vonden in 2019 meer auto-inbraken plaats dan in Breda. Bovendien steeg het aantal auto-inbraken in Breda ook ten opzicht van het jaar ervoor. In 2019 waren er 75 inbraken meer dan in 2018.

Amsterdam spant duidelijk de kroon qua aantal auto-inbraken. In de hoofdstad werd in 2019 in ruim 6300 auto's ingebroken. Utrecht staat op plek twee met 4800 inbraken en Rotterdam maakt de top 3 compleet met 4300 inbraken. Vanuit Noord-Brabant staan alleen Eindhoven, Breda en Tilburg in de top 15. Daarbij vonden in Eindhoven 1602 inbraken plaats, in Breda 828 en in Tilburg 604.

Landelijk

In 2019 werden er in totaal 48.499 auto-inbraken geregistreerd. Dat is een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018.

Bron: Independer