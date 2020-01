Politie houdt drie verdachten aan na inbraak in Brabantpark

BREDA - De politie heeft dinsdagavond drie verdachten aangehouden voor een mogelijke woninginbraak in Brabantpark. De mannen wisten te ontkomen, maar werden later staande gehouden aan de Karnemelkstraat.

Dinsdag 21 januari 2020 ontving de meldkamer een melding van een mogelijke inbraak op de Mgr. Hopmansstraat. De verdachten zouden zijn weggereden in een auto, die later op de Karnemelkstraat is aangetroffen. Er zijn drie mannen aangehouden.

Rond 18.05 uur gaf een melder door dat er twee personen met donkere kleding in een woning aan de Mgr. Hopmansstraat waren en mogelijk aan het inbreken waren. Agenten zijn snel ter plaatse gegaan, maar de verdachten waren al weggereden in een auto. Ook zou er een persoon zijn weggerend. In de woning werd niemand meer aangetroffen. Wat er is buit gemaakt, is niet bekend.

Enkele ogenblikken later reden agenten op de Karnemelkstraat en zagen zij rond 18.50 uur een voertuig op de busbaan stilstaan. Dit voertuig kwam overeen met het signalement van het gebruikte voertuig bij de inbraak. In de auto zat één verdachte. De andere twee verdachten kwam later aangelopen. De drie mannen (26, 35 en 36 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats) zijn aangehouden op verdenking van de woninginbraak.