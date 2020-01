Politie ziet automobilist lachgas gebruiken achter stuur: man krijgt rijverbod van 24 uur

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht in Breda drie personen een rijverbod van 24 uur opgelegd. Zij werden betrapt op het gebruik van lachgas tijdens het rijden. Dat meldt wijkagent Grauwelpolder op Instagram.

Eén automobilist reed aan het begin van de nacht op de openbare weg, toen politieagenten hem achter het stuur via een ballon lachgas zagen inhaleren. Daarop besloten de agenten de man te laten stoppen. De bestuurder kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd. Daarnaast is 'de jongeman', zoals de agent hem noemt op Instagram, aangemeld bij het CBR om de rijvaardigheid te keuren.

Dat was niet de enige keer dat de agent afgelopen nacht in aanraking kwam met lachgas. Een uur later kwam er vanuit de wijk Heuvel een melding over lachgas. Wederom kregen twee bestuurders een rijverbod van 24 uur opgelegd in verband met het gebruik van lachgas.

Naar aanleiding van deze aanhouding besluit de wijkagent een foto in haar story te plaatsen met de effecten van lachgas. Enkele voorbeelden die uitgelegd worden zijn hersenbeschadiging, stikken, onvruchtbaar en gevaar in het verkeer.

Wat is lachgas?

Lachgas is de naam voor het gas distikstofmono-oxide (N2O) en is kleur- en geurloos. Het inademen van het gas, wat vaak gebeurt via een ballon, veroorzaakt een korte en sterke roes. Omdat iemand lacherig kan worden, kreeg het de naam lachgas. Lachgas wordt als narcosemiddel gebruikt in het ziekenhuis of als kortdurende pijnstiller door tandartsen en in ambulances. Daarnaast wordt het gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten. Echter is het populair als partydrug.