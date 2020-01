Politie valt twee panden binnen in Breda in landelijk onderzoek naar witwassen

BREDA - De politie heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek in totaal acht panden doorzocht in de gemeente Oosterhout (5), de gemeente Breda (2) en een pand in de omgeving van Rotterdam. Dat gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van geld dat verdiend is met drugshandel. Er is behalve beslag gelegd op administratie, ook voor bijna een miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed.

Het onderzoek richt zich op een (voormalig) directeur van een transportonderneming uit Brabant. Hij werd in december 2019 in een onderzoek van het Landelijk Parket veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel bij de invoer in Nederland van bijna 3500 kilo cocaïne in containers met bananen. Zijn aandeel kwam aan het licht doordat hij regelmatig grote contante uitgaven deed, wat duidt op witwassen. Ook werd vastgoed door de directeur via een verdachte constructie aangekocht.

Binnen het onderzoek heeft de politie vandaag acht panden binnengevallen. Twee invallen waren in Breda, vijf in Oosterhout en één bij Rotterdam. De politie legde daarbij beslag op belangrijke administratie, en op ontroerend goed met een waarde van zo'n miljoen euro. "Het Functioneel Parket legt zich met opsporingsdiensten toe op de bestrijding van (complexe) witwaszaken. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de integriteit van het financieel verkeer. Het vormt een aantasting van de legale economie en het helpt criminaliteit te belonen. Daarom wordt het aangepakt", laat het OM weten.