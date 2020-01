Scooterrijder (27) met 8000 euro aan openstaande boetes opgepakt in Ulvenhout

ULVENHOUT - Een 27-jarige man is dinsdag tegen de lamp gelopen in Ulvenhout. Hij reed zonder rijbewijs te hard op een scooter, waarin drugs en contact geld zaten. Bovendien had de man nog 8000 euro aan openstaande boetes.

Rond 12.30 uur zagen agenten dinsdagmiddag een scooterrijder met grote snelheid over de Strijbeekseweg in Ulvenhout rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken, waarna hij op de Daesdonckseweg tot stilstand kwam.

De 27-jarige bestuurder gaf meteen aan dat hij geen rijbewijs had voor de scooter. Agenten checkten de man in hun systeem, en zagen dat hij nog 8000 euro aan boetes open had staan. Hierop besloten de agenten de scooter buiten bedrijf te stellen. Bij een controle van de scooter bleek bovendien dat de bestuurder ook nog meerdere gripzakjes hennep en een grote hoeveelheid contant geld bij zich had. De goederen zijn in beslag genomen, de verdachte is meegenomen naar het politiecellencomplex.