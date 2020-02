Drietal steelt blauwe BMW vanaf Keizerstraat: veroorzaakt ernstig ongeval in Oosterhout

BREDA - Drie mannen hebben zaterdagmiddag een blauwe auto gestolen aan de Keizerstraat in Breda. Met de gestolen BMW veroorzaakte het drietal een ernstig ongeluk in Oosterhout. Ze renden er vandoor maar konden met hulp van getuigen aangehouden worden.

Om 15.00 uur kwam er een melding binnen van een eigenaar van een BMW. Hij had zijn auto in Breda geparkeerd, maar miste zijn autosleutels. Kort daarna bleek dat ook zijn auto weg was. Even later kwam er bij het operationeel centrum een melding binnen van een ernstige aanrijding op de kruising van de Burgemeester Materlaan in Oosterhout. Een auto zou daar over de kop geslagen zijn.

De hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. Getuigen meldden dat uit een van de auto's drie mannen de nabij gelegen woonwijk waren ingerend. Meerdere politie-eenheden startten een zoekactie naar het drietal. De gestolen BMW bleek betrokken te zijn bij het ongeval. In de woonwijk werden achter elkaar drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Breda, een 49-jarige man uit Dordrecht en een 41-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland. De verdachten zijn op het politiebureau ingesloten. Het drietal zou mogelijk tijdens hun vlucht kleding uitgetrokken hebben en die ergens in de wijk hebben achtergelaten. De politiehond heeft niets gevonden.

In het aangereden voertuig zat een gewonde man. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uit de eerste conclusie blijkt dat de gestolen BMW vermoedelijk aan de verkeerde zijde van de vluchtheuvel heeft gereden. De politie doet verder onderzoek naar de aanrijding. Daarnaast proberen agenten in beeld te krijgen hoe het rijgedrag van de bestuurder was vanaf Breda richting Teteringen en in Oosterhout. Ook moet er uitgevonden worden wie achter het stuur zat van de blauwe BMW.

Daarom roept de politie getuigen op zich te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006) en anoniem via 0800-7000.