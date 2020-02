Politie waarschuwt voor WhatsApp-oplichting: 'Wij ontvangen 5 meldingen per week'

BREDA - De Bredase politie waarschuwt voor Whatsapp-oplichting. Zij ontvangen zo'n vijf meldingen per week van burgers die opgelicht zijn via deze chat-app.

Gemiddeld vijf keer per week wordt er op het politiebureau van politieteam Markdal aangifte gedaan van oplichting via Whatsapp. "De slachtoffers worden via deze app benaderd door de oplichters, die zich voordoen als een bekende", laat de politie weten. "De oplichters vertellen dat ze een nieuw telefoonnummer hebben, waardoor de slachtoffers denken dat ze daadwerkelijk met een bekende chatten. Via Whatsapp wordt gevraagd om een geldbedrag over te maken, omdat ze bijvoorbeeld nog rekeningen moeten betalen", aldus de politie. "Later blijkt dat het geld niet naar de bekende is overgemaakt, maar naar de oplichters."

De politie waarschuwt daarom alle burgers voor deze 'relatief nieuwe vorm' van oplichting. "Maak nooit zomaar geld naar iemand over", waarschuwt het politieteam. "Neem eerst persoonlijke contact op met de bekende."