Brandweer opgeroepen voor stormschade bij winkelpand in centrum

BREDA - Door de storm is er in het centrum van Breda bij een winkelpand een deel van het dak losgekomen. De brandweer is ter plaatse om het dak te repareren.

In de Eindstraat is op het zadeldak van een winkelpand een lat losgeraakt. De oorzaak hiervan is de wind die door storm Dennis is ontstaan. De brandweer is opgeroepen en is met twee voertuigen ter plekke.

Brandweermannen hebben ervoor gezorgd dat de lat weer vast is geschroefd. Het winkelend publiek kon tijdens de reparatie hun weg gewoon vervolgen.