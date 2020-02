Brandmelding Markendaalseweg: traumahelikopter opgeroepen en bewoner gereanimeerd

BREDA - Aan de Markendaalseweg is vanochtend een persoon gereanimeerd. De bewoner van het appartementencomplex was zijn bewustzijn verloren door een automatisch CO2 blussysteem.

In een appartementencomplex aan de Markendaalseweg in Breda ging vanochtend een automatische brandmelder af. Of er daadwerkelijk brand was is niet bekend. Wel trad een automatisch CO2 blussysteem in werking. In de ruimte waar het systeem in werking ging, was echter nog een persoon aanwezig. Doordat die persoon geen zuurstof meer kreeg raakte hij of zij buiten bewustzijn.

De persoon is gereanimeerd door de hulpdiensten en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft de ruimte geventileerd en gecontroleerd. Een traumahelikopter kwam naar Breda om assistentie te verlenen. De politie zette de Markendaalseweg deels af voor het verkeer.