Zakkenroller slaat zijn slag tijdens carnaval in centrum Breda: 32 telefoons gestolen

BREDA - Is tijdens het carnavallen in het centrum van Breda jouw telefoon gestolen? Dan bestaat de kans dat jouw telefoon nu in Gilze-Rijen op het politiebureau ligt. Agenten hielden in de nacht van zondag op maandag namelijk een zakkenroller aan die maar liefst 32 telefoons bij zich had.

"In de nacht van zondag 23 februari op maandag 24 februari 2020, wilden wij een man op een fiets controleren naar aanleiding van een overtreding", laat de politie van Gilze Rijen weten. "Toen wij poogde de man staande te houden besloot de man voor ons te vluchten." De man rende een drassig weiland in, en gooide tijdens zijn vlucht zijn rugzak in een sloot. Daarin bleken 32 telefoons te zitten, die vermoedelijk zijn gestolen tijdens carnaval in het centrum van Breda.

De man kon niet meteen worden aangehouden, maar zal zeer binnenkort alsnog de politie op bezoek krijgen. In zijn rugzak werden namelijk niet alleen de telefoons, maar ook de identiteitskaart van de dief aangetroffen. "Hij zal binnenkort aangehouden worden of hij mag zich binnenkort komen melden voor verhoor."

De politie is nu op zoek naar de eigenaren van de 32 telefoons.

Mocht jouw telefoon gestolen zijn tijdens het stappen met carnaval, bel dan 0900-8844 en maak een afspraak voor het doen van aangifte!