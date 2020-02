Acht rijbewijzen ingevorderd bij snelheidscontrole op A16 bij Breda

BREDA - Bij een snelheidscontrole op de A16 bij Breda heeft de politie woensdagnacht acht rijbewijzen ingevorderd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 150 kilometer per uur.

Op de A16 vonden woensdagavond werkzaamheden plaats. Daardoor gold op het deel van de weg waar gecontroleerd werd tijdelijk een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Het team Verkeer Zeeland-West-Brabant van de politie constateerde acht overtredingen.

De hoogst gemeten snelheid, gereden door een beginnend bestuurder, bedroeg 150 kilometer per uur. Van de acht overtreders waren er nog twee andere beginnende bestuurders. "Ook werd een van de chauffeurs later aangehouden omdat hij toch is gaan rijden", laat de politie weten.