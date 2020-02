Aantal woninginbraken in Breda afgelopen jaar gedaald

BREDA - Het aantal woninginbraken in Breda is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In 2019 vond er één inbraak per 183,1 huishoudens plaats.

Het afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 39.452 woninginbraken geregistreerd. 482 daarvan waren inbraken in de gemeente Breda. Vorig jaar vonden er nog 565 inbraken plaats in de gemeente. Dat zijn er dus 83 meer dan in 2019. Vorig jaar vond er één inbraak per 183,1 huishouden plaats.

Noord-Brabant

In heel de provincie Noord-Brabant is het aantal inbraken het afgelopen jaar afgenomen. In die provincie daalde het aantal sterker dan in de rest van Nederland. In Noord-Brabant werden in 2019 in totaal 5544 woninginbraken geregistreerd. Dat waren er 9,4 procent minder dan in 2018.