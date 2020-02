Bestuurster ziet auto over het hoofd in Prinsenbeek: flinke schade

PRINSENBEEK - De dag is vanochtend slecht begonnen voor twee automobilisten in Prinsenbeek. Een vrouw zag een auto over het hoofd bij het wegrijden, waardoor de twee hard botsten.

Een vrouw die vanochtend weg wilde rijden vanaf een parkeervak in de Groenstraat is daarbij op een andere auto in gereden. Die reed over de Groenstraat, maar zag de bestuurster over het hoofd.

Eén van de auto's heeft schade aan de achterkant, en bij de ander is de volledige voorkant kapot. Een berger moest ter plaatse komen om beide auto's te takelen. De weg was gedurende het ongeval dicht voor het overig verkeer.

De bestuursters raakten beiden niet gewond.