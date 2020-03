Volledige trouwstoet rijdt door park Valkenberg: veertig bekeuringen uitgeschreven

BREDA - Veertig feestgangers zijn zaterdag op de bon geslingerd nadat zij met hun auto tijdens een trouwstoet door park Valkenberg reden. De politie ontving meerdere meldingen van overlast.

Omstreeks 16.00 uur zagen handhavers een trouwkoets park Valkenberg in rijden. "Op zichzelf geen bijzonderheid, want het mooi park is vaker het decor voor bruidsfoto's", laat handhaving weten. "Wat deze situatie echter bijzonder maakte, was het feit dat naast de koets ook het hele gevolg, bestaande uit vele auto's, mee het park in reed."

Gemotoriseerde voertuigen mogen dit park niet betreden, omdat park Valkenberg een voetgangersdomein is. Ook reed de hele stoet tegen het verkeer in om het park te betreden. De voertuigen waren gevaarlijk en hinderlijk geparkeerd. Toen de handhavers contact opnamen met de politie, bleek dat zij al diverse meldingen hadden ontvangen over overlast.

Veertig mensen werden op de bon geslingerd voor het veroorzaken van gevaar en/of hinder, het niet volgen van de juiste rijrichting en het rijden in het voetgangersdomein.