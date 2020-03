Flatbewoner gewond nadat plafond uit lift naar beneden valt

BREDA - Een bewoner van een flat aan de Daniel Marotstraat is vanmiddag lichtgewond geraakt in de lift in het gebouw. Daar kwam ineens het plafond naar beneden.

Een bewoner van de flat aan de Daniel Marotstraat is vandaag aan het einde van de middag flink geschrokken toen hij de lift nam. Het plafond van de lift kwam naar beneden terwijl hij erin stond. De bewoner raakte daardoor lichtgewond. Hij is ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis.

De toegang tot de lift is door de politie afgezet. De woningbouw probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen, laat de wijkagent weten.