Tientallen tips stromen binnen in zaak rond dood van Ger van Zundert

BREDA - De politie heeft sinds de uitzending van Opsporing Verzocht waarin uitgebreid in werd gegaan op de dood van Ger van Zundert al 54 tips binnen gekregen over de zaak. Van Zundert werd 8 april 2019 levend verbrand door een voormalig zakenpartner. Die zakenpartner zit vast, maar zijn handlangers worden nog gezocht.

Wie herkent de stem van de beller? Wie herkent de twee mannen die te zien zijn op de bewakingsbeelden? Wie weet hoe de schade aan de Medecedes Citan, die na het bezoek van de mannen aan Ger werd gevonden in het buitengebied, is ontstaan? En wie heeft gezien wie de de Mercedes Citan achterliet in het buitengebied van Breda? Dat zijn de vragen waarop de politie antwoord hoopt te vinden. Ze zijn cruciaal in het onderzoek naar de moord op Ger van Zundert. Van Zundert was voor zijn overlijden nog aanspreekbaar en kon zelf een verklaring afleggen. Daardoor zit de hoofdverdachte al sinds de moord vast. De twee mannen die hem in de val lokten en vastbonden, kende Van Zundert echter niet. Zij worden dan ook gezocht. Ze zouden een Limburg accent hebben en mogelijk uit de omgeving van Heerlen komen.

Garagebox

Ger van Zundert kwam begin april 2019 om het leven nadat hij werd vastgebonden in een garagebox aan de Sparrenweg door twee mannen die een afspraak hadden om naar auto-onderdelen te kijken. Van Zundert werd later die avond levend in brand gestoken. Buurtbewoners wisten Van Zundert te redden uit de brandende garagebox en zetten hem onder de douche. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft in het ziekenhuis aan agenten nog een verklaring kunnen afleggen. In de verklaring wees hij zijn voormalig zakenpartner aan als de dader. Die zit sindsdien in voorarrest. De mannen die de afspraak met Van Zundert maakten en hem zo in de val lokten, worden gezocht.

