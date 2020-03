Triest: oplichters gebruiken coronavirus als smoes om binnen te komen bij ouderen

BREDA - Het coronavirus haalt in veel mensen het beste naar boven. Er ontstaan veel hartverwarmende acties om mensen te helpen en een hart onder de riem te steken. Maar helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. De politie waarschuwt kwetsbare ouderen dat oplichter het virus gebruiken als smoes om bij hen binnen te komen.

Babbeltrucs zijn voor de politie al tijden een groot probleem. Met allerlei smoesjes proberen oplichter binnen te komen bij voornamelijk ouderen en kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld door te doen alsof ze van een installatiebedrijf zijn, of omdat ze komen bloedprikken. In de tijd van het coronavirus is echter een nieuwe smoes ontstaan: oplichters doen alsof ze een behulpzame vrijwilliger of verpleger zijn die komt helpen, aangezien kwetsbare ouderen zelf het huis niet meer uit mogen.

De oplichters vragen bijvoorbeeld of ze boodschappen kunnen doen voor de ouderen. Maar uiteindelijk gaan ze er dan met het geld of de pinpas van door. Of ze komen je woning binnen en nemen kostbare spullen mee. De politie waarschuwt dan ook: "Geen nooit zomaar een pinpas met pincode af aan een vreemde."