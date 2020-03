Automobilist zonder rijbewijs aangehouden in Breda met 10.000 euro op zak

BREDA - Agenten die op de Backer en Ruebweg een auto plus inzittende controleerden, deden donderdagavond een opmerkelijke 'vangst'. De bestuurder probeerde zich te legitimeren met het rijbewijs van een ander, bleek in het bezit te zijn van bijna 10.000 euro aan contant geld en had nog meer op zijn kerfstok.

De verdachte moest donderdagavond 26 maart rond 22.45 uur op de Backer en Ruebweg meewerken aan een verkeerscontrole. Hij legitimeerde zich met een rijbewijs op naam van een 22-jarige man uit Willemstad, maar leek helemaal niet op de persoon op de foto. Omdat de agenten vermoedden dat de verdachte hun een vals identiteitsdocument had overhandigd, hielden ze hem aan. Het rijbewijs waar hij zich mee legitimeerde, is in beslag genomen. Onderzocht wordt hoe de man er aan is gekomen.

Tijdens de fouillering troffen ze bij de man een forse hoeveelheid geld aan. Het bleek te gaan om bijna 10.000 euro. Dat geld is in beslag genomen. De man kreeg te horen dat hij ook verdacht wordt van witwassen. De auto waarin hij reed is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Op zijn kerfstok

Op het bureau is onderzocht wie de man was. Hij gaf zelf aan een 31-jarige man uit Roosendaal te zijn. Dat bleek inderdaad zo te zijn. De man was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Ook bleek hij al eerder te zijn aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs. Ook hiervoor is proces-verbaal opgemaakt. Verder werd duidelijk dat de man nog veel openstaande boetes had. In totaal ging het om een bedrag van bijna 6400 euro. Als witwassen niet bewezen kan worden, kan het in beslag genomen geld gebruikt worden om die boetes te betalen. Tot slot bleek de man zich niet aan schorsende voorwaarden te hebben gehouden. Hij is in de cel gezet voor nader onderzoek en verhoor.