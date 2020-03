Crossmotorrijder aangehouden in Hoge Vucht na val tijdens achtervolging

BREDA - Een 21-jarige Oosterhouter is zondag rond 18.20 uur op het Belgieplein in Breda aangehouden omdat hij door de wijk op een crossmotorfiets reed. Ook negeerde hij een stopteken van de politie en reed hij verboden rijrichting. Hij kwam ten val waarna hij wegrende, maar na een korte achtervolging werd hij alsnog aangehouden. De verdachte is niet in het bezit van een motorrijbewijs. Zijn autorijbewijs is ingenomen.

Agenten hielden zondag extra toezicht in de Hoge Vucht, vanwege meerdere meldingen dat er sprake was van overlast veroorzaakt door crossmotoren. Een van de agenten zag een jongeman op een crossmotor zonder kentekenplaat en richtingaanwijzers vanaf de Doornboslaan de Molstraat in rijden. De diender gebaarde de motorrijder om te stoppen. Daaraan werd niet voldaan. De bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor.

In de bocht naar de Antwerpenstraat kwam de vluchter ten val waarna hij er te voet vandoor ging. Hij werd op het Belgieplein achterhaald en aangehouden. De motor voldoet niet aan de eisen om daarmee op de openbare weg te rijden. De verdachte verklaart dat hij de motor een dag eerder had gekocht om te crossen. De race door de wijk zou een proefrondje zijn geweest.

De crossmotor en de 30 gram hasj die hij bij zich had zijn in beslag genomen.