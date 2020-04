Meeste mensen houden zich netjes aan de regels: 'Heel af en toe een samenscholing'

BREDA - De meeste mensen houden zich netjes aan de regel om tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk thuis te blijven. Toch lijken sommige mensen zich weinig van deze regelgeving aan te trekken. Zo trof een wijkagent gisteren een groepje van tien jongeren aan bij de Galderse Meren.

"Gelukkig was het gisterenmiddag erg rustig bij de Galderse Meren", laat wijkagent grens-Weerijs weten. "Er is beveiliging aanwezig voor toezicht." Toch ging het niet heel de dag goed. "We troffen in de loop van de middag een groepje samengeschoolde jongeren aan", aldus de wijkagent. "De jongeren waren met elf. Twee van hen hadden eerder al een waarschuwing gekregen. "Tegen al de personen is een proces-verbaal opgemaakt. Ze kunnen een boetes verwachten tot vierhonderd euro."

Paasweekend

Dinsdagavond drukte premier Rutte ook alle Nederlanders op het hart om ook tijdens Pasen zo veel mogelijk binnen te blijven. "Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Ook dit Paasweekend", zei hij. "Dus ga geen onnodige reizen maken. Ik doe een beroep op iedereen: vier Pasen thuis of dicht bij huis. Denk aan een Paasbrunch met het gezin of een wandeling in je eigen buurt, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Want dat kan en dat mag, maar ga dus niet als groep bij elkaar komen. Dat is gevaarlijk en verboden."