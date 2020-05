Inbraak bij fietsenzaak Ettensebaan: dieven maken 20 gloednieuwe fietsen buit

BREDA - Fietsenzaak Stella aan de Ettensebaan is slachtoffer geworden van een inbraak. Er zijn dit weekend maar liefst twintig gloednieuwe fietsen weggehaald. De politie roept mensen op om alert te zijn op heling.

Wanneer de inbraak precies heeft plaats gevonden, is niet bekend. De eigenaren van de fietsenzaak ontdekte de inbraak vanochtend pas, nadat ze zaterdag de winkel na sluitingstijd nog gewoon hadden afgesloten. De fietsenzaak is op zondag altijd dicht. De inbraak kan dus zaterdagavond, zondag of vanochtend vroeg hebben plaatsgevonden.

De dieven maakten twintig nieuwe fietsen buit bij de fietsenzaak die gespecialiseerd is in elektrische fietsen. De verwachting is dat de dieven de fietsen gaan proberen te verkopen. De politie waarschuwt Bredanaars daarom voor heling. "Nieuwe fietsen van Stella worden alleen verkocht door Stella zelf. Mocht je dus ergens een fiets van Stella tegenkomen die te koop wordt aangeboden en je vertrouwt het niet, dan horen wij het graag." Daarnaast is de politie ook op zoek naar getuigen die videobeelden hebben of informatie over de inbraak. Melden kan ook anoniem via 0800 - 7000.