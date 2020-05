Drie minderjarige jongens na achtervolging aangehouden voor heling van boot

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht twee jongens uit Breda en een jongen uit Lage Zwaluwe aangehouden op de Konijnenberg in Breda. Zij worden verdacht voor heling van een boot in Terheijden.

Rond 01.30 uur worden agenten opgeroepen om naar de jachthaven in Terheijden te gaan. Een getuige meldt dat daar drie mensen mogelijk bezig waren een boot te laten zinken en vervolgens weg reden in een auto.

Eenmaal onderweg zagen agenten op de N285 een auto rijden die voldeed aan de omschrijving van de getuige. Daarop werd de achtervolging ingezet. Op de Konijnenberg in Breda kwam het voertuig tot stilstand. De politie heeft vervolgens twee Bredanaars van 15 en 17 jaar en een 15-jarige uit Lage Zwaluwe aangehouden.

Een andere eenheid is ondertussen in de jachthaven. Een getuige verklaart dat hij een bericht online had gezien over een gestolen boot. Die boot kwam overeen met de boot waarop de drie jongens bezig waren. Zij zijn daarom aangehouden voor heling van de boot.