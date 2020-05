Politie houdt bij controle drie mannen uit één auto aan

BREDA - De politie heeft vannacht een wel erg effectieve controle uitgevoerd. De bestuurder bleek namelijk zonder rijbewijs te rijden, en beide inzittenden stonden gesignaleerd voor eerdere misdrijven.

Tijdens een controle vannacht in Breda hield de politie een auto staande. Toen de bestuurder zijn papieren moest laten zien, bleek dat hij reed zonder rijbewijs.

De politie besloot om ook de twee andere inzittenden te controleren. Toen ze de twee mannen naliepen, kwamen ze erachter dat beiden gesignaleerd stonden. De ene vanwege een woninginbraak, en de andere voor een eerdere mishandeling.

De lege auto werd vervolgens ook nog in beslag genomen. Dit vanwege openstaande boetes die niet betaald konden worden.

