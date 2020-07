Getuige hoort taser wanneer hij langs groepje jongeren loopt: Eén persoon (18) aangehouden

BREDA - Een oplettende Bredanaar heeft er zondagavond voor gezorgd dat agenten een jongen van 18 konden aanhouden die met een taser over straat liep.

De getuige liep rond 21.00 uur door de Kloosterlaan in Breda. Toen hij een groepje jongeren passeerde, hoorde de getuige het geluid van een stroomstootwapen.

De getuige zag verderop agenten dus besloot hen te wenken en in te lichten over wat hij gehoord had. Daarop controleerde de agenten het groepje jongeren. Eén van hen, een jongen van 18 die uit Oosterhout kwam, bleek een zaklamp met een ingebouwde taser bij zich te hebben. De jongen is aangehouden, en de taser is in beslag genomen. "Je mag niet met een wapen op straat lopen, en dus ook niet met een taser", laat de politie weten.