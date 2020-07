Drukte in centrum van Breda: handhaving grijpt in met hekken

BREDA - Handhavers hebben vanwege de drukte in de binnenstad hekken geplaatst. Dat meldt Handhaving Breda in hun stories op Instagram. Door de hekken ontstaat er eenrichtingsverkeer.

Het is zondagmiddag druk in de Bredase winkelstraten. Daarom hebben handhavers in de Ginnekenstraat hekken geplaatst. Hierdoor ontstaat er eenrichtingsverkeer in de winkelstraat. Op deze manier is het voor het winkelend publiek om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast voorkom je dat mensen door elkaar gaan lopen.

Wie de druktemeter van de gemeente appt, ziet dat het stoplicht wel nog op groen staat. Het advies: U kunt winkels bezoeken. Denk aan de 1,5 meter afstand en volg de instructies van de ondernemers en het personeel." De status is altijd actueel en wordt gebaseerd op onder andere camerabeelden, sensoren, drukte in parkeergarages en fysiek toezicht in de binnenstad.