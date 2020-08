Bewoners Belcrum horen harde knal: Groene deelscooter gaat in vlammen op

BREDA - Een groene deelscooter van Go-Sharing is vannacht in vlammen op gegaan aan de Vinkstraat in Breda. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon de scooter niet redden.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden bewoners van de Vinkstraat rond 02.15 uur opgeschrikt door een harde knal. Toen zij buiten keken, zagen ze een groene deelscooter in brand staan.

De bewoners deden een melding van de situatie en de brandweer kwam snel ter plaatse om de brand te blussen. De scooter kon niet meer worden gered en ging geheel verloren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.