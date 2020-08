Man tegen paal geslagen op Vismarktstraat: 20-jarige Belg aangehouden

BREDA - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag door een 20-jarige man neergeslagen op de Vismarktstraat. De betrokken mannen probeerden nog te vluchten, maar konden even later worden aangehouden.

Rond 03.45 uur loopt het slachtoffer op de Vismarktstraat als hij ineens tegen een paal wordt geslagen. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen wegvluchten richting het Kasteelplein. Het tweetal kan slechts enkele minuten later staande worden gehouden. Eén van de twee mannen wordt aangehouden voor zware mishandeling en het verstoren van de openbare orde.

De neergeslagen man is voor behandeling in het ziekenhuis meegenomen door een ambulance. De verdachte, een 20-jarige Belg, zit nog vast voor verder onderzoek.