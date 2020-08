Persoon overleden bij zwaar eenzijdig ongeval Nieuwe Kadijk

BREDA - Een persoon is dinsdagavond overleden als gevolg van een eenzijdig ongeval op de Nieuwe Kadijk. Het slachtoffer was tegen een boom gereden.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 17.00 uur. Een automobilist kwam hard tot botsing tegen een boom aan de Nieuwe Kadijk.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook de traumahelikopter landde nabij de plek van het ongeval. Eerste hulp mocht echter niet meer baten voor het slachtoffer. De automobilist overleed ter plaatse.

De kruising van de Nieuwe Kadijk met de Terheijdenseweg was tijdelijk afgesloten.

Helaas heeft eerste hulpverlening niet meer mogen baten en is het slachtoffer ter plekke overleden. Familie is in kennis gesteld. De weg is weer open voor verkeer. https://t.co/hRH2S1fLsu— Politie Breda eo (@Politie_Breda) August 11, 2020