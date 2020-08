Team Criminele Inlichtingen hoopt op meer tips van Brabanders

BREDA - Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) wil dat meer Brabanders het melden als ze iets verdachts zien in hun omgeving. Volgens het team hebben mensen regelmatig het vermoeden dat een bepaalde situatie niet klopt, maar willen ze niet klikken. Dat terwijl die informatie cruciaal kan zijn.

In een bericht op de website van de politie zegt het team dat ze ziet dat mensen niet graag klikken. “Dat zit niet in de Zeeuwse en Brabantse aard. ‘Bemoei je maar met je eigen zaken’, is de houding van veel mensen. Aan de andere kant valt het veel mensen op dat de buurman wel een hele dure auto heeft of dat die van verderop alweer op een luxe cruise gaan. Mensen hebben vaak een vermoeden dat iets niet klopt, maar doen daar vervolgens niets mee”, zegt het team dat er wel op wijst dat ze op zoek is naar concrete informatie.

Tipgeld

In bepaalde gevallen wil het team tipgeld betalen voor goede informatie. Een gesprek met TCI is altijd anoniem. De rechercheurs werken heimelijk, vooral om hun bronnen te beschermen.

Zware criminaliteit

Het team doet onderzoek naar zware criminaliteit als moord, overvallen, drugshandel, kinderporno, brandstichting, terrorisme, witwassen, mensenhandel en wapenhandel. Bellen met het TCI kan via 0900-8844.