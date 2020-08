Politie waarschuwt voor woningfraude in Breda: 'Vaak is te mooi om waar te zijn ook echt te mooi'

BREDA - De afgelopen weken zijn er veel aangiftes en meldingen van woningfraude in Breda binnengekomen. Dat meldt politieteam Markdal op Facebook. Op het moment van de sleuteloverdracht is de 'makelaar' ineens verdwenen.

"Van appartement in de stad naar helemaal alleen met je deurmat", schrijft het politieteam. Bij hen komen de afgelopen weken veel aangiftes en meldingen van woningfraude binnen. De oplichters gaan sluw ter werk. Er is een bezichtiging van een woning, kamer of appartement. Vervolgens betalen de belangstellende borg en de eerste maand huur, maar op het moment van de sleuteloverdracht is de 'makelaar' in geen velden of wegen te bekennen.

Met het facebookbericht wil de politie Bredanaars waarschuwen. "Voorkom dat je in zo'n situatie komt. Vraag bijvoorbeeld bij eventuele buren naar bijzonderheden of spreek met de makelaar af dat je het geld geeft tijdens de sleuteloverdracht. Vaak is ‘te mooi om waar te zijn’ ook echt te mooi." Wie in zo'n situatie terecht komt, kan aangifte van fraude doen bij de politie en melding maken bij de fraudehelpdesk.