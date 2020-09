Fietser met onbekend letsel overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding op Minervum

BREDA - Een auto is vrijdagochtend op de Minervum in aanrijding gekomen met een fiets. De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een auto en een fietser zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen op de Minervum, ter hoogte van de kruising nabij hotel Campagnile. Het is nog onduidelijk wie er geen voorrang verleende.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij.