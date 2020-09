Man beroofd in de Sophiastraat, twee Bredanaars (19 en 24) opgepakt

BREDA - Twee mannen zijn maandagochtend aangehouden omdat ze verdacht worden van een straatroof. De verdachten konden worden aangehouden op basis van een verklaring van het slachtoffer.

In de nacht van zondag op maandag kwam er omstreeks 02.55 uur bij het Operationeel Centrum een melding binnen van een man die was beroofd. Hij was in de Sophiastraat aangesproken door twee mannen. Ze sloegen hem vervolgens tegen de grond en eisten geld van hem. Het slachtoffer gaf wat hij op zak had aan het tweetal mee. De verdachten liepen hierna weer verder.

Het slachtoffer kon een duidelijk signalement geven van het tweetal en een de route waar zij (waarschijnlijk) heen zijn gelopen. Op het moment dat de melding binnenkwam werd het meteen doorgegeven aan de surveillance-eenheden in Breda. Twee agenten reden op dat moment in de omgeving van park Valkenberg. Toen ze hoorden in welke richting de verdachten waren weggelopen wisten ze door hun plaatselijke bekendheid dat het tweetal hun kant op kwam.

Na een korte achtervolging werden twee mannen uit Breda, één van 19 jaar en één van 24 jaar, aangehouden op verdenking van de straatroof.