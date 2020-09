Meerdere auto's uitgebrand in de Heuvel: vermoedelijk aangestoken

BREDA - Meerdere auto's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan in de Heuvel. De auto's zijn vermoedelijk aangestoken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er in de wijk Heuvel diverse autobranden geweest. In de Olivier van Noortstraat gingen twee auto's verloren door een brand. Later in de nacht was het raak in de Talmastraat; ook hier stond een auto in brand.

Ook in de Colijnstraat raakte een auto zwaar beschadigd door brand. Er wordt vermoed dat alle auto's zijn aangestoken. De politie was met diverse eenheden op zoek naar mogelijk verdachte personen. Er werd niemand gevonden. De auto's zijn door een berger getakeld.