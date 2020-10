Twee minderjarige jongens opgepakt voor beroving in Teteringen

TETERINGEN - Twee minderjarige jongens zijn vrijdagmiddag opgepakt na een melding over een beroving. Het tweetal had een zak met gestolen spullen bij zich.

De politie ontving vrijdagmiddag een melding over een beroving in Teteringen. Het voorval vond plaats ter hoogte van het Holsteinpad. Een aantal agenten was toevallig in de omgeving toen de melding binnenkwam. Al snel zagen zij twee jongens lopen die aan het signalement van de daders voldeden.

De agenten hebben de twee minderjarige jongens aangehouden. Zij droegen een zak met gestolen goederen bij zich.